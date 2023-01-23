Первый в 2023 году гуманитарный конвой в Донбасс направили из Набережных Челнов

Волонтеры отправили из Набережных Челнов первую в новом году гумпомощь жителям Донбасса. В составе конвоя два грузовика с шефской помощью, а тaкже трактор и машины КАМАЗ и УАЗ.
Как информирует издание «KAZANFIRST», помимо этого татарстанцы отправили гуманитарный груз для жителей Лисичанска Луганской Народной Республики. Данная гуманитарная инициатива поможет обеспечить пропитанием свыше пяти тысяч нуждающихся лисичан, отметил городской голова Набережных Челнов Наиль Магдеев.
Челнинский мэр выразил благодарность всем неравнодушным землякам, пожелавшим принять участие в сборе, и подчеркнул, что помощь соотечественникам – это гражданский и человеческий долг каждого россиянина, любящего свою страну.