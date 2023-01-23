В Новосибирской области пересмотрят дело экс-депутата, сбившего ребенка

Татарский районный суд Новосибирской области возобновил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Сергея Мамонтова. Он попал под статью после того, как сбил ребенка и оставил его на месте ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.