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Автор Al-Masry Al-Youm указал на важность дипломатического решения конфликта на Украине

Политика
Автор Al-Masry Al-Youm указал на важность дипломатического решения конфликта на Украине

Переговорам о разрешении конфликта на Украине следует дать старт к весне текущего года. Так считает обозреватель Al-Masry Al-Youm Набиль Фахми.

По его мнению, это должно стать самым поздним сроком. Европе нужно понять, как ей уживаться с соседним государством, а России — с европейскими странами. «Профиль» при этом передал, что КНР намерена способствовать переговорному процессу.

«Я считаю, что подвижки в украинском кризисе в первой половине 2023 года повлияют на политику не только в Европе, но и в Азии, и во всем мире», — резюмировал Фахми, спрогнозировав формирование обновленного миропорядка.

Ранее появились данные о готовности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взять на себя посреднические функции за столом переговоров официальных Москвы и Киева. Об этом проинформировали представители канцелярии главы республики.
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