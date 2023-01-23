Автор Al-Masry Al-Youm указал на важность дипломатического решения конфликта на Украине

Переговорам о разрешении конфликта на Украине следует дать старт к весне текущего года. Так считает обозреватель Al-Masry Al-Youm Набиль Фахми.
По его мнению, это должно стать самым поздним сроком. Европе нужно понять, как ей уживаться с соседним государством, а России — с европейскими странами. «Профиль» при этом передал, что КНР намерена способствовать переговорному процессу.
«Я считаю, что подвижки в украинском кризисе в первой половине 2023 года повлияют на политику не только в Европе, но и в Азии, и во всем мире», — резюмировал Фахми, спрогнозировав формирование обновленного миропорядка.
Ранее появились данные о готовности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взять на себя посреднические функции за столом переговоров официальных Москвы и Киева. Об этом проинформировали представители канцелярии главы республики.