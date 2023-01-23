Названа страна с рекордной долей страдающих от ожирения жителей

Рейтинг стран с самым большим количеством граждан, страдающих от ожирения, появился в Сети. Лидером оказались вовсе не Соединенные Штаты Америки, как многие думают.
Тихоокеанский остров Науру возглавил список с 88,5% населения с избыточным весом или ожирением. Примечательно, что республика является самым отдаленным местом на земле, однако лишний вес там имеет каждый девятый из десяти жителей, передает Daily Mail.
Первые десять позиций в рейтинге занимают острова в Тихом океане. США находятся только на 15-ой строчке, Австралия — на 25-ой, а Великобритания — на 30-ой. Ожирение является одним из главных факторов преждевременной смерти. Люди с избыточным весом страдают от сахарного диабета, проблем с сердцем и других опасных недугов.