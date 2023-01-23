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Людмила Поргина объяснила, почему родные Чуриковой скрывали ее диагноз

Общество
Людмила Поргина объяснила, почему родные Чуриковой скрывали ее диагноз

Семья актрисы Инны Чуриковой скрывала настоящий диагноз звезды. Об этом заявила вдова актера Николая Караченцова — артистка Людмила Поргина.

По ее словам, в последнее время Чурикова жаловалась на слабость и нехватку сил. Народную артистку СССР пытались лечить китайскими иголками, утверждает Поргина.

«На похоронах мне говорили, что у нее раковая опухоль, пошли метастазы», — поделилась вдова Караченцова в эфире шоу НТВ «Звезды сошлись».

Актриса считает, что муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, знал о болезни жены. Однако диагноз скрывали, поскольку не хотели никого расстраивать, объяснила Поргина. Именно из-за рака отменили все спектакли с участием актрисы, полагает вдова Караченцова.

Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января. Причиной смети 79-летней артистки стала остановка сердца. Звезду отечественного кино похоронили на Новодевичьем кладбище.
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