Людмила Поргина объяснила, почему родные Чуриковой скрывали ее диагноз

Актриса считает, что муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, знал о болезни жены. Однако диагноз скрывали, поскольку не хотели никого расстраивать, объяснила Поргина. Именно из-за рака отменили все спектакли с участием актрисы, полагает вдова Караченцова.