Людмила Поргина объяснила, почему родные Чуриковой скрывали ее диагноз

Семья актрисы Инны Чуриковой скрывала настоящий диагноз звезды. Об этом заявила вдова актера Николая Караченцова — артистка Людмила Поргина.
По ее словам, в последнее время Чурикова жаловалась на слабость и нехватку сил. Народную артистку СССР пытались лечить китайскими иголками, утверждает Поргина.
«На похоронах мне говорили, что у нее раковая опухоль, пошли метастазы», — поделилась вдова Караченцова в эфире шоу НТВ «Звезды сошлись».
Актриса считает, что муж Чуриковой, режиссер Глеб Панфилов, знал о болезни жены. Однако диагноз скрывали, поскольку не хотели никого расстраивать, объяснила Поргина. Именно из-за рака отменили все спектакли с участием актрисы, полагает вдова Караченцова.
Напомним, Инна Чурикова ушла из жизни 14 января. Причиной смети 79-летней артистки стала остановка сердца. Звезду отечественного кино похоронили на Новодевичьем кладбище.