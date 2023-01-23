Карпин рассказал, почему не приглашает Смолова в сборную России на товарищеские матчи

В конце февраля 2022 года сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. Из-за отстранения от официальных турниров в прошедшем году российская сборная провела всего три товарищеских матча.