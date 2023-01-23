Карпин рассказал, почему не приглашает Смолова в сборную России на товарищеские матчи

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпина рассказал, каких игроков будет вызывать в национальную команду на ближайшие матчи.
Валерий Карпин заявил, что не видит смысла вызывать в расположение сборной России на товарищеские игры 32-летнего Федора Смолова и других опытных футболистов. Соответствующее мнение тренер национальной команды озвучил в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Мне для чего его вызывать? Знакомиться? Или для того, чтобы он забил два гола Узбекистану или Таджикистану и все Феде похлопали? Дальше‑то что от этого? Поэтому если ничего не изменится, считаю, надо смотреть, делать ставку на тех ребят, которые в ближайшем будущем смогут помочь сборной», — отметил Карпин.
В конце февраля 2022 года сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это решение связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине. Из-за отстранения от официальных турниров в прошедшем году российская сборная провела всего три товарищеских матча.