Съемки 11 сезона «Склифосовского» с новым актерским составом начались в Москве

Съемки 11 сезона сериала «Склифосовский» начались в Москве. В новых эпизодах зрители не увидят большую часть старого актерского состава.
Главврача в новом сезоне будет играть Роман Мадянов. Из-за появления нового доктора остальным придется пройти внеплановую аттестацию, которая лишит проект сразу нескольких героев, но на их место придут новые. Например, в «Склифосовский» вернутся Ольга Павловец и Дмитрий Миллер, которые играют семью Пастуховых, сообщает портал «Смотрим».
Сериал производства кинокомпании «Русское» выходит на телеканале «Россия-1». Первый сезон «Склифосовского» вышел на экраны в 2012 году, сообщает портал «Культуромания».