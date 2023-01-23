Съемки 11 сезона «Склифосовского» с новым актерским составом начались в Москве

Главврача в новом сезоне будет играть Роман Мадянов. Из-за появления нового доктора остальным придется пройти внеплановую аттестацию, которая лишит проект сразу нескольких героев, но на их место придут новые. Например, в «Склифосовский» вернутся Ольга Павловец и Дмитрий Миллер, которые играют семью Пастуховых, сообщает портал «Смотрим».