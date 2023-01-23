Хабаровский бизнесмен предстанет перед судом за мошенничество на 2 млн рублей

Уголовное дело, возбужденное в отношении бизнесмена из Хабаровска, передано в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ДФО.
Согласно данным ведомства, фигурант принимал участие в электронных торгах на проведение экспертиз биохимического состава воды и воздуха. Предприниматель умышленно занижал стоимость услуг, так как не собирался их оказывать. Его компания выиграла в тендере.
Впоследствии коммерсант изготавливал фальшивые акты с результатами исследований, за что получил оплату в 2 млн рублей. Гражданин возместил причиненный ущерб. В скором времени он предстанет перед судом.