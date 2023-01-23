Какие специалисты нужны в сфере транспорта и логистики: анализ ситуации на рынке труда в РФ

Группа профессий «Транспорт и логистика» на сервисе «Авито Работа» вошла в десятку наиболее востребованных. Число вакансий в сфере увеличилось на 35% год к году. Медианная зарплата составляет 75 000 рублей (+15%). Управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель рассказал, каких специалистов ищут в этой индустрии.
На платформе «Авито Работа» доступен большой выбор вакансий в сфере транспорта и логистики. За прошлый год объем предложений в сегменте достиг почти 700 тысяч. По сравнению с 2021 годом он вырос на 35%. На момент января число вакансий достигает почти 100 тысяч.
Традиционно высоким спросом со стороны работодателей пользуются водители — 22% от общего числа вакансий. Потребность в водителях увеличилась по ряду причин. Развитие новых цепей поставок потребовало от транспортных и логистических компаний привлечения дополнительных сотрудников: в первую очередь, дальнобойщиков. Так, доля водителей-дальнобойщиков составила 19% от общего объема. Со стороны ритейла спрос на водителей увеличивается из-за выхода на рынок новых брендов, популярности онлайн-торговли и услуг доставки. В связи с высокими темпами производства и развитием агропредприятий увеличилась потребность в водителях со стороны промышленности и АПК.
Спрос в индустрии растет не только на водителей. Транспортные и логистические компании также заинтересованы в привлечении работников склада: кладовщиков— 3% от общего объема, водителей погрузчиков — 2%, и комплектовщиков — 2%.
«В последние годы сфера транспорта и логистики пережила немало изменений, но успешно к ним адаптировалась, сохранив активные темпы найма. Спрос в сегменте вырос на 35% год к году. Пересмотр логистических цепочек увеличил потребность в водителях разных категорий. В 2022 году на Авито Работе было опубликовано более 140 тысяч вакансий для водителей. В новом году тренд сохранится, спрос на водителей продолжит рост. Мы также ожидаем, что будет расти потребность в логистах, водителях спецтехники, складских работниках. На платформе Авито Работа в помощь работодателям сегмента доступны различные HR-Tech решения, например, чат-боты, которые позволяют автоматизировать найм и увеличить его скорость. В итоге цикл от первого контакта с соискателем до его выхода на работу сокращается до нескольких дней», — пояснил Артём Кумпель.
Ранее результаты исследования аналитиков сервиса «Авито Работа» показали, что более 30% россиян меняют место работы из-за неудовлетворительного уровня зарплаты. Специалисты подчеркнули, что за последние шесть месяцев работу в Москве искали 15% граждан. Основными причинами смены места работа стали низкие зарплаты и отсутствие перспектив карьерного роста.