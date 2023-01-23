Какие специалисты нужны в сфере транспорта и логистики: анализ ситуации на рынке труда в РФ

Традиционно высоким спросом со стороны работодателей пользуются водители — 22% от общего числа вакансий. Потребность в водителях увеличилась по ряду причин. Развитие новых цепей поставок потребовало от транспортных и логистических компаний привлечения дополнительных сотрудников: в первую очередь, дальнобойщиков. Так, доля водителей-дальнобойщиков составила 19% от общего объема. Со стороны ритейла спрос на водителей увеличивается из-за выхода на рынок новых брендов, популярности онлайн-торговли и услуг доставки. В связи с высокими темпами производства и развитием агропредприятий увеличилась потребность в водителях со стороны промышленности и АПК.