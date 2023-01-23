Политолог Соломонов рассказал, почему западные СМИ подняли истерику из-за санкций против РФ

Соломонов считает, что за этими публикациями не стоит какой-то хитрый план Запада. Ограничения будут и дальше вводить, но дело в том, что они не будут работать, а иностранная общественность это начала осознавать. В частности, американцы и европейцы начали задавать вопросы, почему Россия живет, как и раньше, а Запад вынужден страдать из-за Украины.