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Политолог Соломонов рассказал, почему западные СМИ подняли истерику из-за санкций против РФ

Политика
Политолог Соломонов рассказал, почему западные СМИ подняли истерику из-за санкций против РФ

Западные СМИ за короткий промежуток времени развязали настоящую истерику вокруг неэффективности иностранных санкций против России. В ситуации разбирался политолог Владимир Соломонов.

Сразу в трех крупных западных изданиях за последние дни выпустили статьи, авторы которых задались вопросом: что пошло не так при введении ограничений против Москвы. Такими материалами отличились The Washington Post, Yahoo News Japan и Corriere della Sera, пишет «Экономика сегодня».

Соломонов считает, что за этими публикациями не стоит какой-то хитрый план Запада. Ограничения будут и дальше вводить, но дело в том, что они не будут работать, а иностранная общественность это начала осознавать. В частности, американцы и европейцы начали задавать вопросы, почему Россия живет, как и раньше, а Запад вынужден страдать из-за Украины.

«Где же эта обещанная победа над "слабой" Москвой? А нет ее», — констатирует Соломонов.

Ранее сообщалось, что власти ЕС признали негативное влияние санкций на европейские страны, передает телеканал «360».
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