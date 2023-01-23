Ведущий «Маски» рассказал, когда состоится премьера нового сезона

Стало известно, когда состоится премьера четвертого сезона шоу «Маска». Дату выхода проекта в эфир рассекретил ведущий Вячеслав Макаров.
Шоумен сообщил в Telegram-канале, что первый съемочный день нового сезона выпадает на 9 февраля. В эту дату у него день рождения, поэтому он будет работать и одновременно отмечать, рассказал Макаров.
«А в эфире этот праздник стартует 12 февраля!» — приводит слова телеведущего Teleprogramma.pro.
Напомним, третий сезон «Маски» завершился в мае 2022 года. Победителем проекта стал оперный певец Ильдар Абдразаков, который выступал в костюме Дракона.
В перерыве между сезонами Макаров успел ощутить себя на месте участников. Он стал одной из звезд в шоу «Маска. Танцы». Телеведущий демонстрировал хореографические навыки в костюме Пугала.