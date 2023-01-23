Пьяный полицейский из Бирюлево стал виновником смертельного ДТП на трассе М4

Смертельное ДТП с участием Kia Sorento и «газели» произошло на трассе М4 «Дон». Виновником аварии оказался пьяный глава отделения ОУУП из Бирюлево, находившийся за рулем иномарки, пишет новостной Telegram-канал Shot.
По данным источника, сегодня ночью майор выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. При столкновении погиб 33-летний пассажир кроссовера. Еще два человека получили травмы. Сам полицейский отделался сотрясением головного мозга.
Прибывшие на место смертельной аварии инспекторы ДПС выяснили, что в крови горе-водителя содержалось 0,7 промилле алкоголя. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Проводится служебная проверка.