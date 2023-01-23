Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бизнесмен Потанин: Россия еще в 1917 году получила прививку от конфискации активов

Экономика
Бизнесмен Потанин: Россия еще в 1917 году получила прививку от конфискации активов

Российский предприниматель Владимир Потанин прокомментировал в беседе с РБК конфискацию активов Западом, заявив, что у Москвы с 1917 года есть прививка против этого.

По его убеждению, изъятие российских активов является «скрытой или явной формой воровства», которая разрушает инвестиционный климат в мире. Запад нарушает все принципы частной собственности, на основе которых и было построено его общество.

Бизнесмен отметил, что Россия получила свою прививку от неуважения к личным свободам людей и праву собственности еще в 1917 году. Это привело к плохим последствиям.

Не поддаваясь на провокации Запада о нарушении общепринятых правил обращения с собственностью, Россия получает большое морально-психологическое преимущество, заключил Потанин.
владимир потанин конфискация активов россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду