Российский предприниматель Владимир Потанин прокомментировал в беседе с РБК конфискацию активов Западом, заявив, что у Москвы с 1917 года есть прививка против этого.
По его убеждению, изъятие российских активов является «скрытой или явной формой воровства», которая разрушает инвестиционный климат в мире. Запад нарушает все принципы частной собственности, на основе которых и было построено его общество.
Бизнесмен отметил, что Россия получила свою прививку от неуважения к личным свободам людей и праву собственности еще в 1917 году. Это привело к плохим последствиям.
Не поддаваясь на провокации Запада о нарушении общепринятых правил обращения с собственностью, Россия получает большое морально-психологическое преимущество, заключил Потанин.