Бизнесмен Потанин рассказал, как провел летний отпуск в России

Президент компании «Норникель» в 2022 году проводил лето в поездке на теплоходе по Волге, где вспомнил молодость, турбазы, пионерлагеря и песни под гитару. Своих детей бизнесмен приучил к тому, чем занимался сам, пишет РБК.