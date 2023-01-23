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Бизнесмен Потанин рассказал, как провел летний отпуск в России

Общество
Бизнесмен Потанин рассказал, как провел летний отпуск в России

Российский предприниматель Владимир Потанин провел летний отпуск в России и поделился впечатлениями.

Президент компании «Норникель» в 2022 году проводил лето в поездке на теплоходе по Волге, где вспомнил молодость, турбазы, пионерлагеря и песни под гитару. Своих детей бизнесмен приучил к тому, чем занимался сам, пишет РБК.

«Зашло отлично. Детей приучил к тому, чем сам занимался. Поэтому я думаю, что потерпим. Там (на Западе) они опомнятся, а мы потерпим, по своей стране поездим», — подчеркнул Потанин.

Предприниматель добавил, что сейчас Россия вступила в период, когда необходимо научиться жить со сложностями и работать над тем, чтобы их преодолевать.
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