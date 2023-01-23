Судимый злоумышленник зарезал 19-летнего студента из ревности в Ленобласти

Правоохранители задержали в Ленобласти 44-летнего мужчину. Ранее судимый гражданин подозревается в убийстве, сообщил канал РЕН ТВ.
По версии силовиков, преступление было совершено в Тосно. Мотивом расправы стала ревность. Фигурант нанес ножевое ранение в живот 19-летнему студенту третьего курса. Потерпевший почти сразу умер.
Проверка по базе показала, что более 12 лет назад задержанный предстал перед судом за незаконный оборот наркотиков.
Убийство на почве ревности ранее произошло в Москве. Злоумышленник застрелил жену в машине из пистолета, сообщило издание РИАМО.