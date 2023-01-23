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В Красноярске учителя физкультуры подозревают в домогательствах школьниц

Происшествия
В Красноярске учителя физкультуры подозревают в домогательствах школьниц

Педагога красноярского лицея подозревают в домогательствах несовершеннолетних. Он присылал одной из учениц седьмого класса сообщения с признаниями в любви, а также с просьбой поцеловать его. Об этом информирует НГС.

Девочка несколько месяцев замечала странные знаки внимания от женатого учителя физкультуры. Выпускница школы также заявила, что преподаватель вел с ней двусмысленные разговоры. После того, как история получила огласку, мужчина уволился из образовательного учреждения.

Руководство учебного заведения отказалось комментировать ситуацию. По данным следствия, в интимную связь с ученицами педагог не вступал. Проводится проверка.
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