Подруга Костомарова полагает, что он заболел не из-за выступления на холоде

Напомним, фигурист попал в больницу 10 января. Спортсмена госпитализировали с воспалением легких. Незадолго до этого олимпийский чемпион выступал на морозе в ледовом шоу. Сейчас Костомаров проходит лечение в больнице в Коммунарке.