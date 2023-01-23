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Подруга Костомарова полагает, что он заболел не из-за выступления на холоде

Общество
Подруга Костомарова полагает, что он заболел не из-за выступления на холоде

Подруга фигуриста Романа Костомарова, актриса Мария Аниканова, поделилась информацией о его состоянии. Она предположила, что причиной болезни олимпийского чемпиона в танцах на льду стал вирус.

Аниканова прокомментировала мнение, что Костомаров заболел из-за выступления в холодную погоду на открытом катке. Актриса полагает, что причина недуга спортсмена не в этом.

«Думаю, это какой-то вирус», — заявила подруга фигуриста в эфире шоу НТВ «Звезды сошлись».

По мнению Аникановой, врачи не говорят всю правду о состоянии олимпийского чемпиона. Актриса допустила, что полной информацией не владеет даже жена Костомарова, передает «Вечерняя Москва».

Напомним, фигурист попал в больницу 10 января. Спортсмена госпитализировали с воспалением легких. Незадолго до этого олимпийский чемпион выступал на морозе в ледовом шоу. Сейчас Костомаров проходит лечение в больнице в Коммунарке.
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