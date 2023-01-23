Более 370 питомцев приняли за год специалисты центра реабилитации животных в Подмосковье

Всего в 2022 году в питомнике находилось 925 животных. Свыше 90 из них выпустили после восстановления в естественную среду обитания. В естественные условия отпустили молодых уток, дроздов, стрижей, ласточек, хищных птиц, белок, ужей и вальдшнепов. В настоящее время в реабилитационном центре проживает 812 особей. Их содержат в вольерах и загонах на площади в 4 га.