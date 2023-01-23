Более 370 питомцев приняли за год специалисты центра реабилитации животных в Подмосковье

Сотрудники центра реабилитации диких животных в деревне Андрейково Дмитровского горокруга Подмосковья приняли за год 371 особь. Об этом рассказали на официальном сайте правительства Москвы.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», порядка 50% новых животных – обитатели средней полосы России, такие как утки, совы, лисы и чайки. Однако не обошлось и без экзотических экземпляров. В центр доставляли африканского льва, тигра, пуму, фазанов, волнистых попугаев, амадинов, лесных амурских котов, обезьян и змей.
Всего в 2022 году в питомнике находилось 925 животных. Свыше 90 из них выпустили после восстановления в естественную среду обитания. В естественные условия отпустили молодых уток, дроздов, стрижей, ласточек, хищных птиц, белок, ужей и вальдшнепов. В настоящее время в реабилитационном центре проживает 812 особей. Их содержат в вольерах и загонах на площади в 4 га.