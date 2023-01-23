Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывшие рестораны McDonald’s возобновят работу в Алма-Ате без названия

Общество
Бывшие рестораны McDonald’s возобновят работу в Алма-Ате без названия

Несколько ресторанов, работавших в Казахстане под брендом McDonald’s, откроются в Алма-Ате.

Заведениями сети владеет компания Food Solutions KZ. Уже 23 января в Алма-Ате откроются пять ресторанов быстрого питания, но пока без бренда. Посетителей ждут «продукты высшего качества, вкусное и разнообразное меню, гостеприимный сервис и теплая атмосфера», рассказали в Food Solutions KZ.

«Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия», — подчеркнули представители компании.

Ученые ранее рассказали о безопасной порции фастфуда в день. Она должна составлять не более пятой части всех калорий, пишет газета «Петербургский дневник». В противном случае существенно возрастает риск развития болезней печени.
McDonald’s казахстан фастфуд
Военкоры ФАН
Лучшие в аду