Бывшие рестораны McDonald’s возобновят работу в Алма-Ате без названия

Несколько ресторанов, работавших в Казахстане под брендом McDonald’s, откроются в Алма-Ате.
Заведениями сети владеет компания Food Solutions KZ. Уже 23 января в Алма-Ате откроются пять ресторанов быстрого питания, но пока без бренда. Посетителей ждут «продукты высшего качества, вкусное и разнообразное меню, гостеприимный сервис и теплая атмосфера», рассказали в Food Solutions KZ.
«Мы собираемся постепенно открывать двери ресторанов для гостей в каждом городе присутствия», — подчеркнули представители компании.
Ученые ранее рассказали о безопасной порции фастфуда в день. Она должна составлять не более пятой части всех калорий, пишет газета «Петербургский дневник». В противном случае существенно возрастает риск развития болезней печени.