Бывшие рестораны McDonald’s возобновят работу в Алма-Ате без названия

Заведениями сети владеет компания Food Solutions KZ. Уже 23 января в Алма-Ате откроются пять ресторанов быстрого питания, но пока без бренда. Посетителей ждут «продукты высшего качества, вкусное и разнообразное меню, гостеприимный сервис и теплая атмосфера», рассказали в Food Solutions KZ.