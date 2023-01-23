Премьер Японии Кисида заявил о намерении Токио заключить мирный договор с Москвой

Кабинет министров Японии сохраняет свою политику по решению территориального вопроса и заключению мирного договора с Россией, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.
Во время выступления перед парламентом глава правительства отметил, что из-за событий на Украине в отношениях Москвы и Токио сложилась тяжелая ситуация.
«Однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — подчеркнул премьер.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Япония заявили о планах ввести новые санкции против России, передает телеканал «360».