Аналитик Васильев рассказал о возможном «неприятном сюрпризе» со стороны доллара

Он напомнил о статистике по экономике страны, которая ухудшается в последние месяцы. Это дает основания предполагать, что дно экономического спада США еще впереди. Результатом станет падение американских акций в ближайшие кварталы до нового минимума и обращение инвесторов в этот период к защитному доллару.