Аналитик Васильев рассказал о возможном «неприятном сюрпризе» со стороны доллара

Доллар может преподнести неприятный сюрприз и вместо ослабления вновь перейти к резкому укреплению, предупредил в беседе с агентством «Прайм» главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.
Причины роста курса американской валюты будут более серьезными, чем все ожидают. Речь идет о глобальной рецессии, усилении инфляции в экономике США или геополитических обострениям, пояснил специалист.
Он напомнил о статистике по экономике страны, которая ухудшается в последние месяцы. Это дает основания предполагать, что дно экономического спада США еще впереди. Результатом станет падение американских акций в ближайшие кварталы до нового минимума и обращение инвесторов в этот период к защитному доллару.
Также укреплению американской валюты может способствовать более решительный настрой ФРС на борьбу с инфляцией в текущем году. Однако рост долларовых ставок негативно отразится на большинстве заемщиков в мире, поскольку дорогой доллар делает обслуживание обязательств более затратным, подчеркнул Васильев.