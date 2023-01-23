Карина Нигай появилась в платье за 200 тысяч рублей на вечеринке в Дубае

Блогер Карина Нигай посетила вечеринку в Дубае в розовом платье с длинным шлейфом российского бренда Murashka стоимостью 200 тысяч рублей.
Наряд оригинального кроя с огромными рукавами придавал образу Нигай величественности и нежности одновременно. Она надела утонченные туфли и сделала яркий макияж, который добавил дерзости.
Ранее в таком же платье на премии журнала ОК! появилась и телеведущая Регина Тодоренко. Однако поклонникам не понравилось, как знаменитость обыграла образ. Под нежное розовое платье она надела черные колготки и чокер. Подписчики пришли к выводу, что аксессуары не подходят к платью.
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