Карина Нигай появилась в платье за 200 тысяч рублей на вечеринке в Дубае

Ранее в таком же платье на премии журнала ОК! появилась и телеведущая Регина Тодоренко. Однако поклонникам не понравилось, как знаменитость обыграла образ. Под нежное розовое платье она надела черные колготки и чокер. Подписчики пришли к выводу, что аксессуары не подходят к платью.