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Весь Пакистан остался без электроэнергии из-за аварии

Общество
Весь Пакистан остался без электроэнергии из-за аварии

Жители Пакистана остались без электроэнергии из-за скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики страны.

Авария привела к отключению света на всей территории Пакистана. Падение напряжения заметили рано утром 23 января.

«Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7:34 часов сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подачу электроэнергии на сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании уже востановили.

Движение поездов по одному пути перегона Джиктанда — Талдан ЗабЖД (Сковородинский район Амурской области) ранее восстановили после схода грузового состава с рельсов, передает «Ридус».
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