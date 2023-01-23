Весь Пакистан остался без электроэнергии из-за аварии

Жители Пакистана остались без электроэнергии из-за скачка напряжения в национальной сети, сообщило министерство энергетики страны.
Авария привела к отключению света на всей территории Пакистана. Падение напряжения заметили рано утром 23 января.
«Согласно первоначальным сообщениям, системная частота Национальной сети снизилась в 7:34 часов сегодня утром, что привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подачу электроэнергии на сетевых станциях Исламабадской электроснабжающей компании и Пешаварской электроснабжающей компании уже востановили.
Движение поездов по одному пути перегона Джиктанда — Талдан ЗабЖД (Сковородинский район Амурской области) ранее восстановили после схода грузового состава с рельсов, передает «Ридус».