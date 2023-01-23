СМИ показали кадры погони ДПС за нетрезвым водителем на Ириновском проспекте в Петербурге

Напомним, что инцидент произошел днем 22 января. Пытаясь убежать от ДПС, горе-водитель задел несколько автомобилей. В результате один из них отбросило на остановку общественного транспорта, и женщина, находившаяся за рулем пострадавшей машины, была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.