СМИ показали кадры погони ДПС за нетрезвым водителем на Ириновском проспекте в Петербурге

Погоню инспекторов ДПС за пьяным 22-летним водителем Porshe на Ириновском проспекте в Петербурге сняли на видео. Запись и кадры последствий аварий, которые устроил злоумышленник, опубликованы в Telegram-канале «78 | Новости».
Напомним, что инцидент произошел днем 22 января. Пытаясь убежать от ДПС, горе-водитель задел несколько автомобилей. В результате один из них отбросило на остановку общественного транспорта, и женщина, находившаяся за рулем пострадавшей машины, была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.
Отмечается, что при задержании инспекторы ГИБДД осмотрели иномарку. На передних сиденьях они обнаружили маску и пакетик с белым порошком.