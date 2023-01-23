В Мордовии за сутки пришлось тушить сразу три пожара

В ГУ МЧС России по Мордовии выясняют обстоятельства возникновения трех пожаров за последние сутки.
Как отметили в ведомстве, все три инцидента с возгоранием объектов носят техногенный характер. Речь идет о пожарах на объектах инженерной инфраструктуры. Одно возгорание произошло в Саранске, сообщают «Известия Мордовии».
Затем спасатели выезжали на тушение пожаров в Низовке Ардатовского района и Атьме Ромодановского района. Все очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожаров выясняются.