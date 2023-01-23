Почему Швеция и Финляндия останутся за бортом НАТО, расскажут в «Патриоте»

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Швеция не получит поддержку в вопросе членства в НАТО, если будет игнорировать провокации террористов. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с кабинетом министров в понедельник, 23 января, процесс вступления Швеции в НАТО.
«Будет дана оценка позиции шведского правительства, которое допустило скандальные протесты, организованные против Турции в последние дни», — сказано в публикации. Уточняется, что еще одной темой для обсуждения станет растущая напряженность между Анкарой и Стокгольмом.
Успеет ли Эрдоган решить вопрос Швеции и Финляндии до выборов 14 мая и нужно ли ему вообще спешить? Как сожжение Корана в Стокгольме скажется на ситуации внутри НАТО? Сможет ли Финляндия вступить в НАТО без Швеции? Как США могут надавить на Эрдогана? Как расширение поставок наступательного оружия сказывается на ситуации в НАТО?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
- Евгений Сатановский, российский учёный-востоковед и экономист, президент научного центра «Институт Ближнего Востока»;
- Иван Скориков, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, политолог;
- Йохан Бекман, политолог, правозащитник, историк, доктор общественно-политических наук, доцент социологии права университета г. Хельсинки, ZOOM.
Эфир состоится 23 января, в понедельник, в 12:00.
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