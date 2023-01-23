Почему Швеция и Финляндия останутся за бортом НАТО, расскажут в «Патриоте»

Успеет ли Эрдоган решить вопрос Швеции и Финляндии до выборов 14 мая и нужно ли ему вообще спешить? Как сожжение Корана в Стокгольме скажется на ситуации внутри НАТО? Сможет ли Финляндия вступить в НАТО без Швеции? Как США могут надавить на Эрдогана? Как расширение поставок наступательного оружия сказывается на ситуации в НАТО?