AP: среди офицеров ядерных сил ВС США отмечается высокий уровень раковых заболеваний

Среди офицерского состава американской армии, обслуживающего ракеты с ядерными боеголовками на военной базе Мальмстрем, выявлен аномально высокий уровень заболеваемости раком крови. Об этом сообщила журналист издания Associated Press (AP) Тара Копп.
Она сослалась на доклад подполковника Космических сил ВС США Дэниела Сибека, который был оглашен в январе 2023 года
«У девяти офицеров диагностировали неходжкинскую лимфому», — заявила Тара Колп.
Всего на базе Мальмстрем служат около 3300 военнослужащих, из них примерно 400 офицеров-ракетчиков. Средняя заболеваемость неходжкинской лимфомой составляет 19 случаев на 100 тысяч человек, то есть многократно ниже, чем среди персонала данной ракетной базы, отметила автор AP.
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