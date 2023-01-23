AP: среди офицеров ядерных сил ВС США отмечается высокий уровень раковых заболеваний

Всего на базе Мальмстрем служат около 3300 военнослужащих, из них примерно 400 офицеров-ракетчиков. Средняя заболеваемость неходжкинской лимфомой составляет 19 случаев на 100 тысяч человек, то есть многократно ниже, чем среди персонала данной ракетной базы, отметила автор AP.