Путин заявил о возможностях ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен превратиться в мощный полюс многополярного мира. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
Во время обращения к главам стран-участниц ЕАЭС он дал понять, что международная организация имеет для этого все необходимые возможности.
Также российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС в силах стать одним из основным центров создания большого евразийского партнерства. На этом фоне союзу следует работать над развитием международного сотрудничества.
Ранее появилась информация о заключении меморандума о свободной торговле между действующим руководством Ирана и ЕАЭС. Соответствующее мероприятие было организовано в Международном выставочном центре Тегерана.