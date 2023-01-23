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Путин заявил о возможностях ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира

Политика
Путин заявил о возможностях ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) способен превратиться в мощный полюс многополярного мира. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

Во время обращения к главам стран-участниц ЕАЭС он дал понять, что международная организация имеет для этого все необходимые возможности.

Также российский лидер подчеркнул, что ЕАЭС в силах стать одним из основным центров создания большого евразийского партнерства. На этом фоне союзу следует работать над развитием международного сотрудничества.

Ранее появилась информация о заключении меморандума о свободной торговле между действующим руководством Ирана и ЕАЭС. Соответствующее мероприятие было организовано в Международном выставочном центре Тегерана.
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