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Марочко сообщил о работе украинских систем РЭБ в районе Кременной

Армия
Марочко сообщил о работе украинских систем РЭБ в районе Кременной

Украинские военные применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

В понедельник Марочко рассказал РИА Новости о ситуации на передовой в республике и о применении противником технических средств для подавления связи у ВС РФ и Народной милиции ЛНР.

«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи», — утверждает Марочко.

Напомним, ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью 2022 года. ВСУ регулярно открывают огонь по жилым кварталам Кременной и Сватово, пытаясь прорвать оборону на данных участках.
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