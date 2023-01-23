Марочко сообщил о работе украинских систем РЭБ в районе Кременной

Украинские военные применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов связи в районе Кременной, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В понедельник Марочко рассказал РИА Новости о ситуации на передовой в республике и о применении противником технических средств для подавления связи у ВС РФ и Народной милиции ЛНР.
«В районе населенного пункта Кременная противник активно применяет средства РЭБ для подавления всех видов связи», — утверждает Марочко.
Напомним, ситуация на Сватовском и Кременском направлениях обострилась осенью 2022 года. ВСУ регулярно открывают огонь по жилым кварталам Кременной и Сватово, пытаясь прорвать оборону на данных участках.