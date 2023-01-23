В Красноярске экс-депутата отправили в колонию за хищение 91 млн рублей

Суд вынес приговор бывшему депутату горсовета Красноярска по делу о хищении крупной суммы. Ему назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что с 2015 по 2017 год фигурант, будучи главой предприятия, которое занималось управлением 44 домов, растратил более 91 млн рублей. Деньги поступали от собственников квартир для оплаты коммунальных услуг.
Экс-парламентарий свою вину не признал. Ущерб на сумму более 80 млн рублей был возмещен в порядке гражданского судопроизводства.