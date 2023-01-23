Криштиану Роналду не смог забить в первом матче за саудовский «Аль-Наср»

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду не сумел отличиться в первом матче за «Аль-Наср», выступающий в чемпионате Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» с Криштиану Роналду накануне одержал победу над «Аль-Иттифаком» в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Встреча, состоявшаяся в Эр-Рияде, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного мяча стал бразильский игрок «Аль-Насра» Андерсон Талиска, отличившийся после паса Абдулмаджида Аль-Сулайхима. Криштиану Роналду не сумел отметиться результативными действиями в дебютном официальном матче за новый клуб, пишет RT. Благодаря победе «Аль-Наср» набрал 33 очка и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду перешел в клуб из Эри-Рияда на правах свободного агента. Нападающий сборной Португалии заключил контракт с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.