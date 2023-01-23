Криштиану Роналду не смог забить в первом матче за саудовский «Аль-Наср»

Автором единственного мяча стал бразильский игрок «Аль-Насра» Андерсон Талиска, отличившийся после паса Абдулмаджида Аль-Сулайхима. Криштиану Роналду не сумел отметиться результативными действиями в дебютном официальном матче за новый клуб, пишет RT. Благодаря победе «Аль-Наср» набрал 33 очка и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.