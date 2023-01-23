Кабмин РФ может поручить экспортерам нефти избегать потолка цен в договорах

Российские нефтяные компании могут перейти в режим самоконтроля относительно введенного Западом потолка цен, сообщает «Коммерсантъ».
Источники издания рассказали о проекте постановления кабмина, согласно которому юридические и физические лица, экспортирующие черное золото, будут обязаны не допускать наличия в контрактах положения об ограничении цены. Также они должны обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе трейдерами и агентами, выполнения этого обязательства.
В случае нарушения данного условия и обнаружения в документах предельной цены компания в течение пяти дней станет уведомлять Минэнерго и Федеральную таможенную службу (ФТС), которая фактически станет главным контролером.
В ближайшее время этот проект планируется согласовать в правительстве, утверждают источники.