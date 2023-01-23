Кабмин РФ может поручить экспортерам нефти избегать потолка цен в договорах

Источники издания рассказали о проекте постановления кабмина, согласно которому юридические и физические лица, экспортирующие черное золото, будут обязаны не допускать наличия в контрактах положения об ограничении цены. Также они должны обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями, в том числе трейдерами и агентами, выполнения этого обязательства.