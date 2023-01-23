Пользовали Twitter впали в замешательство из-за признания Зеленского насчет танков

Президент Украины Владимир Зеленский шокировал мировое сообщество признанием насчет западных танков. Своим мнением по этой теме поделились пользователи Twitter.
Так, лидер украинский лидер заявил, что передача Киеву нескольких десятков боевых машин едва ли сильно повлияет на ситуацию.
«Может теперь Зеленский поймет, что его обманули?» — написал один из пользователей.
«Мы наблюдаем эпизод, в котором Зеленский осознает свое тяжелое положение», — констатировал другой юзер.
«Америка не посылает танки на Украину, но при этом заставляет Германию. Хорошие союзники», — напомнил третий комментатор.
«Украине поставляли оружие, но Россия его уничтожила. Точно также будет и с танками», — убежден еще один участник дискуссии.
Ранее стало известно, что ВСУ после зимы могут получить от 33 до 73 танков из стран Запада. Однако, по информации телеканала «360», это намного меньше, чем потребовала бывшая советская республика.