Как проект «Равные возможности – детям» ограничивает детей, обсудят в «Патриоте»

В каких регионах России работает проект «Равные возможности»? Является ли данный проект добровольным? Каким образом родителям можно получить сертификаты, есть ли региональные особенности региона? С каким сложностями сталкиваются родители, представители несовершеннолетних детей, при получении сертификатов? Из какого бюджета идёт финансирование, какая сумма выделяется для реализации сертификатов? Насколько внедрение системы сертификатов ограничивает детей при получении дополнительного образования? Изменилась ли система оплаты со стороны родителей при внедрении этой системы? Как обстоят дела с получением дополнительного образования в Санкт-Петербурге? Насколько оно остаётся доступным/бесплатным для детей и их родителей в СПб?