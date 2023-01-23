Как проект «Равные возможности – детям» ограничивает детей, обсудят в «Патриоте»

По инициативе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в отдельных регионах России был запущен проект «Равные возможности – детям».
Одним из направлений проекта стала выдача сертификатов на персонифицированное дополнительное образование. Наличие сертификата позиционируется региональными властями, как механизм, «который позволяет ребенку проходить дополнительное образование, занятия в платных кружках и секциях за счет государства».
В каких регионах России работает проект «Равные возможности»? Является ли данный проект добровольным? Каким образом родителям можно получить сертификаты, есть ли региональные особенности региона? С каким сложностями сталкиваются родители, представители несовершеннолетних детей, при получении сертификатов? Из какого бюджета идёт финансирование, какая сумма выделяется для реализации сертификатов? Насколько внедрение системы сертификатов ограничивает детей при получении дополнительного образования? Изменилась ли система оплаты со стороны родителей при внедрении этой системы? Как обстоят дела с получением дополнительного образования в Санкт-Петербурге? Насколько оно остаётся доступным/бесплатным для детей и их родителей в СПб?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Семейные ценности» ответят:
- Надежда Жилина, директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены», в студии;
- Оксана Падалко, кандидат социологических наук, руководитель Ассоциации семей России, в студии;
- Елена Коновалова, руководитель объединения многодетных семей «Мир семьи»,
член Рязанского областного совета женщин, г. Рязань, ZOOM;
Алеся Михайловна Краснова, член ВРОО «Родительский комитет Владимирской области», г. Владимир, ZOOM.
Пресс-конференция состоится 23 января, в понедельник, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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