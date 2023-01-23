Рогов: российская армия отодвинула линию огня от населенных пунктов в Запорожской области

Благодаря активным наступательным действиям российских войск удалось отодвинуть линию огня от населенных пунктов в Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, российским военным удалось выбить подразделения ВСУ из населенных пунктов, откуда велись обстрелы мирных городов и поселков Запорожской области.
«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», — заявил Рогов.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» также сообщил, что российские военные продвинулись в районе села Каменское. Взятие под контроль этого населенного пункта позволит продвинуться к поселку Степногорск, откуда открывается путь на Запорожье.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы уничтожили боевые позиции ВСУ на Запорожском направлении, передает телеканал «360».