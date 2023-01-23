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В Благовещенске вспыхнула легковушка

Происшествия
В Благовещенске вспыхнула легковушка

Сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области выясняют причину возгорания автомобиля в Благовещенске.

По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил рано утром. На место опасного инцидента с возгоранием автомобиля Mazda Demio в районе Гражданской улицы в Благовещенске выдвинулась бригада спасателей, сообщает AmurInfo.

Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания и успели справиться с огнем, пока он не охватил всю машину. В итоге в автомобиле лишь выгорел салон. Жертв и пострадавших удалось избежать. Расследование продолжается.
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