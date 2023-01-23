В Благовещенске вспыхнула легковушка

Сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области выясняют причину возгорания автомобиля в Благовещенске.
По данным ведомства, сигнал о ЧП поступил рано утром. На место опасного инцидента с возгоранием автомобиля Mazda Demio в районе Гражданской улицы в Благовещенске выдвинулась бригада спасателей, сообщает AmurInfo.
Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания и успели справиться с огнем, пока он не охватил всю машину. В итоге в автомобиле лишь выгорел салон. Жертв и пострадавших удалось избежать. Расследование продолжается.