В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании дочери-инвалида актрисы «Зазеркалья»

Полицейские задержали около станции петербургского метро «Академическая» подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери-инвалида актрисы театра «Зазеркалье». Им оказался 22-летний молодой человек, пишет Telegram-канал «78 | Новости».
Напомним, что изнасилование было совершено на улице Генерала Кравченко. Первым тревогу забил сосед семьи артистки с верхнего этажа, который увидел в окно, как неизвестный с густыми седыми волосами уводит девочку со двора. Мужчина тут же выбежал на улицу, догнал злоумышленника и забрал школьницу, после чего отвел ее домой и рассказал матери о произошедшем.
Ранее в Северной столице в педофилии заподозрили учителя информатики одной из гимназий Петергофа. Предварительно, накануне Нового года педагог пригласил 13-летнюю ученицу к себе домой и надругался над ней, сообщал телеканал «360».