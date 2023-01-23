В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании дочери-инвалида актрисы «Зазеркалья»

Напомним, что изнасилование было совершено на улице Генерала Кравченко. Первым тревогу забил сосед семьи артистки с верхнего этажа, который увидел в окно, как неизвестный с густыми седыми волосами уводит девочку со двора. Мужчина тут же выбежал на улицу, догнал злоумышленника и забрал школьницу, после чего отвел ее домой и рассказал матери о произошедшем.