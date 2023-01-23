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В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании дочери-инвалида актрисы «Зазеркалья»

Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании дочери-инвалида актрисы «Зазеркалья»

Полицейские задержали около станции петербургского метро «Академическая» подозреваемого в изнасиловании 15-летней дочери-инвалида актрисы театра «Зазеркалье». Им оказался 22-летний молодой человек, пишет Telegram-канал «78 | Новости».

Напомним, что изнасилование было совершено на улице Генерала Кравченко. Первым тревогу забил сосед семьи артистки с верхнего этажа, который увидел в окно, как неизвестный с густыми седыми волосами уводит девочку со двора. Мужчина тут же выбежал на улицу, догнал злоумышленника и забрал школьницу, после чего отвел ее домой и рассказал матери о произошедшем.

Ранее в Северной столице в педофилии заподозрили учителя информатики одной из гимназий Петергофа. Предварительно, накануне Нового года педагог пригласил 13-летнюю ученицу к себе домой и надругался над ней, сообщал телеканал «360».
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