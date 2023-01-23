«Какая-то дичь»: россиянка осталась в шоке от отдыха в египетском Дахабе

Россиянам ранее рассказали, как на зиму переехать в Египет и какой город лучше всего для этого выбрать. Путешественникам посоветовали остановиться на Хургаде, куда едет большое количество граждан РФ. Последние активно общаются в чатах Telegram, поэтому проблем с поиском нужной информации не возникнет, сообщает «Ридус».