«Какая-то дичь»: россиянка осталась в шоке от отдыха в египетском Дахабе

Египетский курорт Дахаб шокировал российскую туристку. Она заверила, что это место вообще не пригодно для отдыха.
Путешественница захотела посетить нетипичное место в Египте, и оно оказалось «не для слабонервных». На курорте не оказалось нормальных пляжей, впечатления подпортила и погода. Девушка заявила, что вместо комфортного отдыха получила «какую-то дичь», передает издание «Тонкости туризма».
«На улицах бедуинской деревни находиться просто опасно. Везде какие-то пьяные (или не только) странного вида личности. На улицах гниющие кучи мусора, очень много трупов бродячих животных: кошек, собак и домашнего скота», — рассказала россиянка.
Россиянам ранее рассказали, как на зиму переехать в Египет и какой город лучше всего для этого выбрать. Путешественникам посоветовали остановиться на Хургаде, куда едет большое количество граждан РФ. Последние активно общаются в чатах Telegram, поэтому проблем с поиском нужной информации не возникнет, сообщает «Ридус».