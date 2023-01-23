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Экс-начальник УМВД по Омску получил десять лет колонии за взяточничество

Происшествия
Экс-начальник УМВД по Омску получил десять лет колонии за взяточничество

В Омске перед судом предстал бывший руководитель городского управления МВД. Он признан виновным в получении крупных взяток. Суд приговорил коррупционера к десятилетнему сроку заключения. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Офицер предоставлял покровительство компании, которая занималась оказанием массажных и интимных услуг. В течение двух лет фигурант через посредника получил почти 6,5 миллиона рублей. За деньги он информировал бизнесмена о проверках его притонов силовиками.

Кроме того, бывший начальник помогал торговцу поддельными сигаретами и алкогольными напитками. Размер взяток составил 480 тысяч рублей.

За взятки ранее в колонию был отправлен бывший мэр Владивостока. Он лишился свободы на 16,5 года, сообщил канал RT.
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