Экс-начальник УМВД по Омску получил десять лет колонии за взяточничество

В Омске перед судом предстал бывший руководитель городского управления МВД. Он признан виновным в получении крупных взяток. Суд приговорил коррупционера к десятилетнему сроку заключения. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
Офицер предоставлял покровительство компании, которая занималась оказанием массажных и интимных услуг. В течение двух лет фигурант через посредника получил почти 6,5 миллиона рублей. За деньги он информировал бизнесмена о проверках его притонов силовиками.
Кроме того, бывший начальник помогал торговцу поддельными сигаретами и алкогольными напитками. Размер взяток составил 480 тысяч рублей.
За взятки ранее в колонию был отправлен бывший мэр Владивостока. Он лишился свободы на 16,5 года, сообщил канал RT.