Судья Вьяс предрек миру решение всех проблем после прекращения забоя коров

Он добавил, что изменения климата являются следствием пыток в отношении крупного рогатого скота. Ученые из Германии и Новой Зеландии в свою очередь утверждают, что, если коровы будут справлять нужду в специальном туалете, это снизит выбросы аммиака в окружающую среду, пишет «Ридус».