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Судья Вьяс предрек миру решение всех проблем после прекращения забоя коров

Общество
Судья Вьяс предрек миру решение всех проблем после прекращения забоя коров

Все проблемы в мире решатся после того, как прекратится забой коров, заявил судья Самир Винодчандра Вьяс из индийского штата Гуджарат.

Судья вынес приговор о пожизненном лишении свободы подозреваемом в незаконной перевозке скота. По словам Вьяса, научно доказано, что дома из коровьего навоза не подвержены влиянию атомной радиации, а моча этого животного спасает от множества смертельных заболеваний, пишет Bar and Bench.

«В тот день, когда на землю не упадет ни капли коровьей крови, будут решены все проблемы и воцарится благополучие Земли», — подчеркнул судья.

Он добавил, что изменения климата являются следствием пыток в отношении крупного рогатого скота. Ученые из Германии и Новой Зеландии в свою очередь утверждают, что, если коровы будут справлять нужду в специальном туалете, это снизит выбросы аммиака в окружающую среду, пишет «Ридус».
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