Украинский разведчик Буданов: убитый переговорщик Киреев должен был «тянуть время» для ВСУ

Ранее Буданов дал интервью газете The Wall Street Journal, где заявил, что за день до старта российской спецоперации Киреев рассказал ему о планах Москвы. По мнению главы ГУР минобороны Украины, если бы тогда финансист не рассказал военному руководству о замыслах РФ, то Киев с большой вероятностью мог быть взят россиянами.