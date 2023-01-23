Украинский разведчик Буданов: убитый переговорщик Киреев должен был «тянуть время» для ВСУ

Финансисту и участнику переговоров Киева и Москвы Денису Кирееву, которого убили сотрудники СБУ, было поручено «затянуть процесс, чтобы выиграть время» для ВСУ. Об этом заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.
В интервью с журналистами главный украинский разведчик также подтвердил, что Киреева ликвидировали сотрудники службы безопасности страны. Парламентера убили спецслужбисты в период, когда СБУ возглавлял Иван Баканов – госдеятель и друг украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее Буданов дал интервью газете The Wall Street Journal, где заявил, что за день до старта российской спецоперации Киреев рассказал ему о планах Москвы. По мнению главы ГУР минобороны Украины, если бы тогда финансист не рассказал военному руководству о замыслах РФ, то Киев с большой вероятностью мог быть взят россиянами.