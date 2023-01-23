Новая рабочая неделя в Петербурге началась со снегопада и нечищенных дорог

Избежать проблемы можно было с помощью снегоуборочных машин, которых вновь не видно на дорогах. Проблема с халатностью коммунальщиков и отсутствием техники преследует Петербург не первую зиму, однако местные власти во главе с губернатором Александром Бегловым из года в год закрывают на это глаза.