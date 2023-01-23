Новая рабочая неделя в Петербурге началась со снегопада и нечищенных дорог

Снегопад и похолодание до минус шести градусов обрушились на Петербург 23 января. Жителям города вновь приходится добираться на работу по нечищенным дорогам, которые к тому же покрылись льдом.
Еще недавно в Петербурге наблюдалась оттепель, из-за которой город утопал в слякоти. С понижением температуры воздуха грязевая жижа под ногами петербуржцев превратилась в гололед, повышая аварийную обстановку для автовладельцев и риск получения травм для пешеходов. Проблема усугубляется километровыми пробками, сковавшими Северную столицу зимним утром.
Избежать проблемы можно было с помощью снегоуборочных машин, которых вновь не видно на дорогах. Проблема с халатностью коммунальщиков и отсутствием техники преследует Петербург не первую зиму, однако местные власти во главе с губернатором Александром Бегловым из года в год закрывают на это глаза.