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Звездный парикмахер Долорес Кондрашова умерла в 86 лет

Общество
Звездный парикмахер Долорес Кондрашова умерла в 86 лет

Звездный парикмахер и бизнесвумен Долорес Кондрашова скончалась. Об этом сообщила телеведущая Оксана Пушкина на своей странице в социальных сетях.

Известно, что Кондрашовой было 86 лет. Причина смерти звездного стилиста не уточняется. По словам Пушкиной, Долорес была великой женщиной, превратившей парикмахерское ремесло в искусство.

«Она была одной из первых героинь моего "Женского взгляда" и стала очень родным человеком ... Четверть века нас связывала крепкая дружба! Долорес Кондрашова ушла. Навсегда. Горе», — написала ведущая.

Кондрашова являлась одним из наиболее известных парикмахеров Советского Союза и России. За свою карьеру она успела поработать со многими звездами, а также политиками.
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