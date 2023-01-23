Звездный парикмахер Долорес Кондрашова умерла в 86 лет

Звездный парикмахер и бизнесвумен Долорес Кондрашова скончалась. Об этом сообщила телеведущая Оксана Пушкина на своей странице в социальных сетях.
Известно, что Кондрашовой было 86 лет. Причина смерти звездного стилиста не уточняется. По словам Пушкиной, Долорес была великой женщиной, превратившей парикмахерское ремесло в искусство.
«Она была одной из первых героинь моего "Женского взгляда" и стала очень родным человеком ... Четверть века нас связывала крепкая дружба! Долорес Кондрашова ушла. Навсегда. Горе», — написала ведущая.
Кондрашова являлась одним из наиболее известных парикмахеров Советского Союза и России. За свою карьеру она успела поработать со многими звездами, а также политиками.