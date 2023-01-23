Мария Шукшина поставила Егора Крида в один ряд с Моргенштерном

Телеведущая Мария Шукшина пришла в ужас, увидев в одной из школьных программ видеообращение к детям от певца Егора Крида. По мнению знаменитости, ему в этом списке совсем не место.
Размышляя об этой ситуации в своем Telegram-канале, Шукшина вспомнила рэпера Моргенштерна✱ (признан иноагентом в РФ), сбежавшего из России. По ее мнению, тексты песен обоих музыкантов практически не отличаются, а отношение общественности к творчеству эпатажного артиста всем давно известно.
В качестве примера Шукшина даже привела цитаты из творчества Крида, содержащее обилие нецензурной лексики. Звезда телеэкранов отметила, что такой человек не сможет научить ничему хорошему школьников начальных классов.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами