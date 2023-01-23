Чечено-шведская звезда UFC Чимаев высказался о сожжении Корана в Стокгольме

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме. Швед чеченского происхождения призвал не молчать о вопиющих действиях ультраправых активистов.
Лидер «Жесткого курса» Расмус Палудан выступил с протестной акцией у здания турецкого посольства, что было одобрено шведскими властями. Он сжег Коран.
Чимаев, комментируя выходку ультраправого активиста, назвал его террористом. По его словам, он мусульманин, который никогда не выступал против другой религии и не оскорблял чувства верующих.
«Почему вы позволяете ему делать такое? Мы не должны молчать», — заявил в соцсетях боец, потребовав проявить уважение к мусульманам.
МИД Турции, комментируя инцидент, счел происшествие свидетельством высокого уровня исламофобии в Швеции. Акцию активиста уже осудили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ.