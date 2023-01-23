Полуторагодовалая девочка погибла при ударе ВСУ по Кременной в ЛНР

Девочка 2021 года рождения погибла при обстреле города Кременная в Луганской Народной Республике со стороны Украины, еще четыре человека пострадали. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с агентством ТАСС.
Украинские войска нанесли удар по Кременной 21 января. Обстрел пришелся по улицам Спортивной и Куйбышева. Ранения получили двое мужчин 1958 и 1959 годов рождения и две женщины 1981 и 1999 годов рождения. Скончался ребенок, родившийся 21 марта 2021 года, уточнил Марочко.
Он также объяснил, почему о гибели девочки стало известно только через несколько дней после обстрела. По словам подполковника, это связано с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые подавляют все виды связи.