РИА Новости: «Газпром» нарастит поставки топлива по «Силе Сибири»

Компания «Газпром» увеличит поставки топлива из России в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» в течение нескольких лет. Об этом говорится в материале РИА Новости.
По мнению директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Александра Амирагяна, в ближайшее время на данный газопровод придется основной прирост поставок голубого топлива из РФ. Он напомнил, что в 2022 году объем экспорта энергоресурса из России в Китай составил порядка 16 миллиардов кубометров.
«В 2023 году они (поставки) могут достигнуть 22-23 миллиардов кубометров — в соответствии с плановым увеличением поставок по газопроводу "Сила Сибири"», — заявил Амирагян.
Ранее стало известно, что Белоруссия увеличила экспорт своих товаров в Россию. Как сообщил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик, показатели увеличились в 1,4 раза.