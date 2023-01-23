РИА Новости: «Газпром» нарастит поставки топлива по «Силе Сибири»

По мнению директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Александра Амирагяна, в ближайшее время на данный газопровод придется основной прирост поставок голубого топлива из РФ. Он напомнил, что в 2022 году объем экспорта энергоресурса из России в Китай составил порядка 16 миллиардов кубометров.