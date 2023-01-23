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Сын актрисы Тереховой бросил больную мать и отправился на поиски смысла в Европу

Шоу-бизнес
Сын актрисы Тереховой бросил больную мать и отправился на поиски смысла в Европу

Советская актриса Маргарита Терехова несколько лет страдает от болезни Альцгеймера. Однако сочувствия и помощи от сына Александра она так и не дождалась.

Мужчина решил все бросить и уехать в Европу. Таким образом, как заявляет сам Терехов, он решил отправиться на поиски себя и смысла жизни. По его словам, в России карьера совсем не складывается, поэтому реализовывать себя надо в другом месте.

Кроме того, Терехов женат на бывшей солистке музыкальной группы «ВИА Гра» Татьяне Найник, которая родила ему дочь. Однако даже эти обстоятельства, несмотря на уговоры, не повлияли на решение 41-летнего сына актрисы покинуть родные места.
Маргарита Терехова александр терехов татьяна найник
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