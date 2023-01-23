Шестерых росгвардейцев госпитализировали после столкновения грузовиков под Воронежем

ДТП случилось в Ольховатском районе на трассе Белгород — Россошь. Военные ехали в составе колонны на бронированном грузовике, однако «на встречку» им выехал еще один большегруз. В результате произошло столкновение, где пострадали шестеро росгвардейцев из Мордовии и водитель встречного автомобиля.