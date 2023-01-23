Шестерых росгвардейцев госпитализировали после столкновения грузовиков под Воронежем

Автоавария с участием бронированного КамАЗа и грузовика произошла в Воронежской области, передал Telegram-канал Baza. В результате аварии пострадали семь человек, шестеро из которых — сотрудники Росгвардии.
ДТП случилось в Ольховатском районе на трассе Белгород — Россошь. Военные ехали в составе колонны на бронированном грузовике, однако «на встречку» им выехал еще один большегруз. В результате произошло столкновение, где пострадали шестеро росгвардейцев из Мордовии и водитель встречного автомобиля.
Пострадавших доставили с травмами различной степени тяжести в местное медучреждение. По данным журналистов, за рулем второго грузовика ехал воронежский бизнесмен.