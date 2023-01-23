Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Sky News показал кадры с военной техникой ВСУ, прячущейся за жилыми домами в Артемовске

Армия
Sky News показал кадры с военной техникой ВСУ, прячущейся за жилыми домами в Артемовске

Британский телеканал Sky News показал репортаж о ситуации в городе Артемовск. При этом на обнародованных кадрах запечатлены жилые здания и расположенная среди них военная техника, стоящая на вооружении украинской армии.

По словам корреспондента Алекса Росси, в настоящее время в населенном пункте очень пустынно и пугающе. На подступах к городу идут бои, поэтому почти все мирные жители покинули свои дома.

«Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров», — рассказал журналист.

Как сообщалось ранее, на Артемовском направлении работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Ранее «музыканты» отличились в боях за Соледар, Попасную и Покровское. При этом в ходе спецоперации они не сдали противнику ни одного из освобожденных городов.
Sky News артемовск всу военная техника Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду