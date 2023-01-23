Sky News показал кадры с военной техникой ВСУ, прячущейся за жилыми домами в Артемовске

Британский телеканал Sky News показал репортаж о ситуации в городе Артемовск. При этом на обнародованных кадрах запечатлены жилые здания и расположенная среди них военная техника, стоящая на вооружении украинской армии.
По словам корреспондента Алекса Росси, в настоящее время в населенном пункте очень пустынно и пугающе. На подступах к городу идут бои, поэтому почти все мирные жители покинули свои дома.
«Среди зданий прячутся ряды советских танков и бронетранспортеров», — рассказал журналист.
Как сообщалось ранее, на Артемовском направлении работают исключительно бойцы ЧВК «Вагнер». Ранее «музыканты» отличились в боях за Соледар, Попасную и Покровское. При этом в ходе спецоперации они не сдали противнику ни одного из освобожденных городов.